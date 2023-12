MUGAK 11 Avenue Sarasate Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques MUGAK 11 Avenue Sarasate Biarritz, 4 décembre 2023, Biarritz. Biarritz,Pyrénées-Atlantiques Danse contemporaine en co-création avec un groupe de musique live.

Ensemble ALAIA taldea & KALAKAN.

Réservation : 06 22 62 59 63 / argiah@mac.com.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 21:00:00. .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Contemporary dance co-created with a live music group.

Ensemble ALAIA taldea & KALAKAN.

Booking: 06 22 62 59 63 / argiah@mac.com Danza contemporánea co-creada con un grupo de música en directo.

Conjunto ALAIA taldea & KALAKAN.

Reservas: 06 22 62 59 63 / argiah@mac.com Zeitgenössischer Tanz in Co-Kreation mit einer Live-Musikgruppe.

Ensemble ALAIA taldea & KALAKAN.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Biarritz

