Pas à pas 11 Avenue Sarasate Biarritz, 2 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Ecole de Ballet – studios de Biarritz.

Les élèves présenteront sous la houlette de leurs professeurs, leur travail depuis le début de l’année, des chorégraphies classiques et contemporaines.

Réservation : https ://www.billetweb.fr/spectacle-du-colisee-2023.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ballet School – Biarritz studios.

Under the guidance of their teachers, students will present their work since the beginning of the year, with classical and contemporary choreography.

Reservations: https ://www.billetweb.fr/spectacle-du-colisee-2023

Escuela de Ballet – Estudios de Biarritz.

Bajo la dirección de sus profesores, los alumnos presentarán sus trabajos de principio de curso, incluyendo coreografías clásicas y contemporáneas.

Reservas: https ://www.billetweb.fr/spectacle-du-colisee-2023

Ballettschule – Studios in Biarritz.

Die Schülerinnen und Schüler werden unter der Leitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit seit Beginn des Jahres präsentieren, klassische und zeitgenössische Choreographien.

Reservierung: https ://www.billetweb.fr/spectacle-du-colisee-2023

