Le cercle des Improttoks 11 Avenue Sarasate Biarritz, 1 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le principe est simple. Le public propose des mots. A partir d’un des mots choisit par le maître de cérémonie, quatre improvisateurs commencent une improvisation. Le public choisit alors laquelle il souhaite voir se créer face à eux à l’applaudimètre. Vous allez adorer ce format d’improvisation qui rencontre un réel succès à chaque fois.

Par Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Réservation/billetterie : latram64@gmail.com ou 06.63.43.92.70.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The principle is simple. The audience suggests words. From one of the words chosen by the master of ceremonies, four improvisers begin an improvisation. The audience then chooses which one they’d like to see performed in front of them, by applause meter. You’ll love this improv format, which is a real hit every time.

By Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Booking/ticketing: latram64@gmail.com or 06.63.43.92.70

El principio es sencillo. El público propone palabras. A partir de una de las palabras elegidas por el maestro de ceremonias, cuatro improvisadores comienzan una improvisación. A continuación, el público elige, mediante aplausos, la que le gustaría ver representada delante de él. Les encantará este formato de improvisación, que siempre es un verdadero éxito.

Por Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Reservas/venta de entradas: latram64@gmail.com o 06.63.43.92.70

Das Prinzip ist einfach. Das Publikum schlägt Wörter vor. Vier Improvisationskünstler beginnen mit einer Improvisation über ein vom Spielleiter gewähltes Wort. Das Publikum wählt dann durch Applaus aus, welches Wort vor ihnen entstehen soll. Sie werden dieses Improvisationsformat lieben, das jedes Mal ein voller Erfolg ist.

Von Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Reservierung/Ticketverkauf: latram64@gmail.com oder 06.63.43.92.70

