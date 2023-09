Un démocrate 11 avenue Sarasate Biarritz, 10 novembre 2023, Biarritz.

De la démocratie en Amérique, mais revue et visitée à l’aune de la consommation et de la publicité. Julie Timmerman nous invite à découvrir le talent machiavélique d’Edwards Bernays, théoricien de la manipulation des foules, maître dans l’art de nous faire penser et … dépenser. Lobbying, publicité, endoctrinement de notre plein gré, Eddie sait nous endormir quand nous voulons rêver. Julie Timmerman a construit son texte à partir de faits réels.

Celui-ci a le mérite d’appeler à la réflexion et à l’esprit critique en ces temps troublés où les sondages perdent la tête, où les théories du complot prospèrent et où nos choix ne nous appartiennent peut-être plus tout à fait.

La scénographie, une grande table pendrillonnée de noir, invite le spectateur à une conférence qui va dégénérer. Les costumes sont contemporains. Nous parlons d’aujourd’hui, du monde de post-vérité dans lequel nous vivons..

Democracy in America, revisited through the lens of consumerism and advertising. Julie Timmerman invites us to discover the Machiavellian talent of Edwards Bernays, theorist of crowd manipulation and master of the art of making us think and spend. Lobbying, advertising, indoctrinating us of our own free will, Eddie knows how to put us to sleep when we want to dream. Julie Timmerman has based her text on real facts.

In these troubled times, when opinion polls are going mad, conspiracy theories are flourishing, and our choices may no longer be entirely our own, it has the merit of calling for reflection and critical thinking.

The set design, a large black-panelled table, invites the spectator to a conference that is about to get out of hand. The costumes are contemporary. We’re talking about today, about the post-truth world we live in.

La democracia en América, revisitada a través de la lente del consumismo y la publicidad. Julie Timmerman nos invita a descubrir el talento maquiavélico de Edwards Bernays, teórico de la manipulación de multitudes y maestro del arte de hacernos pensar y gastar. Lobbying, publicidad, adoctrinamiento de nuestra propia voluntad, Eddie sabe cómo dormirnos cuando queremos soñar. Julie Timmerman ha basado su texto en hechos reales.

Tiene el mérito de llamar a la reflexión y al pensamiento crítico en estos tiempos revueltos, en los que las encuestas enloquecen, las teorías de la conspiración florecen y nuestras decisiones quizá ya no dependan enteramente de nosotros.

La escenografía, una gran mesa con paneles negros, invita al público a una conferencia que está a punto de irse de las manos. El vestuario es contemporáneo. Hablamos de hoy, del mundo de la posverdad en el que vivimos.

Von der Demokratie in Amerika, die jedoch unter dem Gesichtspunkt des Konsums und der Werbung überprüft und besucht wird. Julie Timmerman lädt uns ein, das machiavellistische Talent von Edwards Bernays zu entdecken, einem Theoretiker der Massenmanipulation und Meister in der Kunst, uns zum Denken und ? zum Geldausgeben zu bringen. Lobbying, Werbung, Indoktrination unseres freien Willens – Eddie weiß, wie er uns in den Schlaf wiegt, wenn wir träumen wollen. Julie Timmerman hat ihren Text auf wahren Begebenheiten aufgebaut.

Dieser hat den Vorzug, in diesen unruhigen Zeiten, in denen die Umfragen aus dem Ruder laufen, Verschwörungstheorien florieren und unsere Entscheidungen vielleicht nicht mehr ganz uns gehören, zum Nachdenken und kritischen Denken aufzurufen.

Das Bühnenbild, ein großer, schwarz gepolsterter Tisch, lädt den Zuschauer zu einer Konferenz ein, die aus dem Ruder läuft. Die Kostüme sind zeitgenössisch. Wir sprechen über die heutige Zeit, die Welt der Postwahrheit, in der wir leben.

