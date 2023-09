Le bal des vampires 11 Avenue Sarasate Biarritz, 4 novembre 2023, Biarritz.

C’est une comédie fantastique , une création, un couple perdu dans la lande écossaise trouve refuge dans un château étrange…

Par lzarrak Haizean.

Contact réservation : 0642155620 / chantal.lacouara@orange.fr.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A fantasy comedy, a creation, a couple lost on the Scottish moors find refuge in a strange castle…

By lzarrak Haizean.

Booking contact: 0642155620 / chantal.lacouara@orange.fr

Una comedia fantástica, una creación, una pareja perdida en los páramos escoceses encuentra refugio en un extraño castillo…

Por lzarrak Haizean.

Contacto para reservas: 0642155620 / chantal.lacouara@orange.fr

Es ist eine fantastische Komödie , eine Uraufführung, ein Paar, das sich in der schottischen Heide verirrt hat, findet Zuflucht in einem seltsamen Schloss…

Von Izarrak Haizean.

Kontakt Reservierung: 0642155620 / chantal.lacouara@orange.fr

