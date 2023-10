Cent mots pour la neige 11 Avenue Sarasate Biarritz, 3 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

« Cent mots pour la neige », de Tatty Hennessy.

La Cie Les Petits Papiers est implantée à Bayonne et s’attache à faire découvrir des auteurs contemporains.

Théâtre – À partir de 12 ans.

Contact réservation : https://my.weezevent.com/cent-mots-pour-la-neige-1.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Cent mots pour la neige », by Tatty Hennessy.

Cie Les Petits Papiers, based in Bayonne, is dedicated to the discovery of contemporary authors.

Theater ? Ages 12 and up.

Booking contact: https://my.weezevent.com/cent-mots-pour-la-neige-1

« Cent mots pour la neige », de Tatty Hennessy.

La Cie Les Petits Papiers tiene su sede en Bayona y se dedica a descubrir autores contemporáneos.

Funciones ? A partir de 12 años.

Contacto para reservas: https://my.weezevent.com/cent-mots-pour-la-neige-1

« Hundert Worte für den Schnee » von Tatty Hennessy.

Die Cie Les Petits Papiers ist in Bayonne ansässig und bemüht sich um die Entdeckung zeitgenössischer Autoren.

Theater ? Ab 12 Jahren.

Kontakt Reservierung: https://my.weezevent.com/cent-mots-pour-la-neige-1

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Biarritz