IMAM PAS BEAUCOUP 11 Avenue Sarasate Biarritz, 28 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Choc culturel & religieux avec cette comédie hilarante ! Une comédie religieusement déjantée !

Elle, Catholique bourgeoise coincée. Lui, Musulman quand ça l’arrange.

Il veut la quitter et demande conseil à son pote Momo. Ancien dealer qui s’est converti à l’islam en prison. Ces deux idiots oublient une chose : Les femmes ont un sixième sens…

Réservation /billetterie : https://vu.fr/srNz.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Culture and religion collide in this hilarious comedy! A religiously wacky comedy!

She’s an uptight bourgeois Catholic. He, Muslim when it suits him.

He wants to leave her and asks his pal Momo for advice. A former drug dealer who converted to Islam in prison. These two idiots forget one thing: women have a sixth sense…

Reservations/ticket sales: https://vu.fr/srNz

Cultura y religión chocan en esta divertidísima comedia ¡Una comedia religiosamente disparatada!

Ella es una católica estirada de clase media. Él es musulmán cuando le conviene.

Quiere dejarla y pide consejo a su amigo Momo. Un antiguo traficante de drogas que se convirtió al Islam en la cárcel. Estos dos idiotas olvidan una cosa: las mujeres tienen un sexto sentido…

Reserva de entradas: https://vu.fr/srNz

Kultur- & Religionsschock mit dieser urkomischen Komödie! Eine religiös verrückte Komödie!

Sie, eine verklemmte bürgerliche Katholikin. Er, Muslim, wenn es ihm passt.

Er will sie verlassen und sucht Rat bei seinem Kumpel Momo. Ehemaliger Drogendealer, der im Gefängnis zum Islam konvertiert ist. Diese beiden Idioten vergessen eines: Frauen haben einen sechsten Sinn …

Reservierung/Ticketverkauf: https://vu.fr/srNz

