Le Silence de la Mer 11 avenue Sarasate Biarritz, 13 octobre 2023

En pleine Seconde Guerre mondiale, un homme et sa nièce se voient forcés d’accueillir chez eux un officier allemand. À défaut de pouvoir s’y opposer, ils prennent le parti de s’emmurer dans le silence, de faire comme si l’étranger n’était pas là.

Cette pièce sur la désobéissance est un appel au réveil des consciences, au sursaut face à l’inacceptable. Publié en 1942, ce texte de Vercors est d’autant plus puissant qu’il a été diffusé dans la clandestinité. L’œuvre a dérangé, c’est certain. Voir jouer ce classique apporte une dimension supplémentaire au texte déjà si fort.

Faut-il se taire pour résister ? Faut-il garder silence ?

Dans notre monde de la parole, la liberté d’expression est plus que jamais source de conflits… Ou les mots perdent leur sens premier… ou on fait dire aux mots le contraire de ce qu’ils voulaient dire. Se contenter de se taire est-ce vraiment résister ?.

In the midst of the Second World War, a man and his niece are forced to take in a German officer. Unable to resist, they decide to remain silent and pretend the stranger isn’t there.

This play about disobedience is a call to awaken consciences, to rise up in the face of the unacceptable. Published in 1942, Vercors? text is all the more powerful for having been published underground. The work undoubtedly disturbed people. Seeing this classic performed adds an extra dimension to the text, which is already so powerful.

Should we remain silent to resist? Should we remain silent?

In our world of words, freedom of expression is more than ever a source of conflict? Either words lose their original meaning? or words are made to say the opposite of what they were intended to say. Is silence really resistance?

En plena Segunda Guerra Mundial, un hombre y su sobrina se ven obligados a acoger a un oficial alemán. Incapaces de resistirse, deciden guardar silencio y fingir que el desconocido no está allí.

Esta obra sobre la desobediencia es una llamada de atención, un toque de atención ante lo inaceptable. Publicado en 1942, el texto de Vercors es aún más impactante por haberse representado en la clandestinidad. La obra era ciertamente inquietante. Ver este clásico representado añade una dimensión suplementaria al texto, ya de por sí tan poderoso.

¿Hay que callar para resistir? ¿Hay que callarse?

En nuestro mundo de palabras, la libertad de expresión es más que nunca fuente de conflictos? O bien las palabras pierden su significado original? o bien se les hace decir lo contrario de lo que debían decir. ¿El silencio es realmente resistencia?

Mitten im Zweiten Weltkrieg sehen sich ein Mann und seine Nichte gezwungen, einen deutschen Offizier in ihrem Haus aufzunehmen. Da sie sich nicht dagegen wehren können, mauern sie sich in Schweigen ein und tun so, als wäre der Fremde nicht da.

Dieses Stück über Ungehorsam ist ein Aufruf, das Gewissen zu wecken und sich gegen das Unannehmbare zu wehren. Der 1942 veröffentlichte Text von Vercors ist umso eindringlicher, als er im Untergrund verbreitet wurde. Das Werk hat zweifellos verstört. Die Aufführung dieses Klassikers verleiht dem ohnehin schon starken Text eine zusätzliche Dimension.

Muss man schweigen, um Widerstand zu leisten? Muss man schweigen?

In unserer Welt der Worte ist die freie Meinungsäußerung mehr denn je eine Quelle von Konflikten Entweder verlieren die Wörter ihre ursprüngliche Bedeutung oder die Wörter werden dazu gebracht, das Gegenteil von dem zu sagen, was sie sagen wollten. Ist Schweigen wirklich Widerstand?

