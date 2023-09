SOIE 11 Avenue Sarasate Biarritz, 4 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

« SOIE » adaptation théâtrale du roman de Alessandro Baricco.

Aux alentours des années 1860, Hervé Joncour effectuera quatre dangereux voyages au Japon pour y acheter des vers à soie qui soient sains. Il rencontrera un puissant seigneur et sa maitresse.

La rencontre avec cette jeune fille fera naître une étonnante et mystérieuse histoire d’amour…..

Une incursion dans un monde envoutant, raffiné et doux comme la « Soie ».

Par Théâtre de la Grange.

Contact Réservation : 06 10 11 43 34 / info@theatredelagrange.com.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« SOIE » stage adaptation of the novel by Alessandro Baricco.

Around 1860, Hervé Joncour makes four dangerous trips to Japan to buy healthy silkworms. He meets a powerful lord and his mistress.

His encounter with this young girl gives rise to an astonishing and mysterious love story?

An incursion into a bewitching world, refined and soft as silk.

By Théâtre de la Grange.

Booking contact: 06 10 11 43 34 / info@theatredelagrange.com

« SOIE », adaptación escénica de la novela de Alessandro Baricco.

Hacia 1860, Hervé Joncour realiza cuatro peligrosos viajes a Japón para comprar gusanos de seda sanos. Conoce a un poderoso señor y a su amante.

Su encuentro con esta joven da lugar a una asombrosa y misteriosa historia de amor…

Una incursión en un mundo hechizante, refinado y suave como la seda.

Por el Théâtre de la Grange.

Contacto para reservas: 06 10 11 43 34 / info@theatredelagrange.com

« SOIE » Theateradaption des Romans von Alessandro Baricco.

Um 1860 unternimmt Hervé Joncour vier gefährliche Reisen nach Japan, um dort gesunde Seidenraupen zu kaufen. Dabei trifft er auf einen mächtigen Fürsten und dessen Geliebte.

Die Begegnung mit dem jungen Mädchen führt zu einer erstaunlichen und geheimnisvollen Liebesgeschichte?

Ein Ausflug in eine bezaubernde Welt, raffiniert und sanft wie die « Seide ».

Von Théâtre de la Grange.

Kontakt Reservierung: 06 10 11 43 34 / info@theatredelagrange.com

