Le Temps d’Aimer la Danse : Beaver Dam Company – Yumé 11 Avenue Sarasate Biarritz, 16 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle onirique dédié aux enfants dès 4 ans et aux adultes ayant gardé une âme émerveillée. Une invitation à un voyage où les enjeux environnementaux se joignent à une douce poésie.

Inspiré des contes et des films d’animation japonais, Edouard Hue invite le public à suivre ses personnages dans une aventure fabuleuse. Une narration sans parole, construite autour d’une danse virtuose où l’héroïne ne cesse de voyager à la recherche de son ombre perdue. Lors de ce périple magique, elle fait des rencontres aussi étranges que rocambolesques. Cette aventure l’amène à traverser des contrées fantastiques. Au plus profond de la mer ou perdue dans les nuages, elle va découvrir des lieux surnaturels où les lois de la nature sont bouleversées. Un enchantement.

Durée : 40min.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A dreamlike show for children aged 4 and up and adults with a sense of wonder. An invitation to a journey where environmental issues are combined with gentle poetry.

Inspired by Japanese fairy tales and animated films, Edouard Hue invites the audience to follow his characters on a fabulous adventure. A narrative without words, built around a virtuoso dance in which the heroine travels endlessly in search of her lost shadow. On this magical journey, she encounters many strange and extraordinary people. Her adventure takes her through fantastic lands. In the depths of the sea or lost in the clouds, she discovers supernatural places where the laws of nature are turned upside down. An enchantment.

Running time: 40min

Un espectáculo onírico para niños a partir de 4 años y adultos con sentido de la maravilla. Una invitación a un viaje en el que los temas medioambientales se combinan con una suave poesía.

Inspirado en los cuentos de hadas y las películas de animación japonesas, Edouard Hue invita al público a seguir a sus personajes en una fabulosa aventura. Una narración sin palabras construida en torno a una danza virtuosa en la que la heroína viaja sin cesar en busca de su sombra perdida. En este viaje mágico, se encuentra con personas tan extrañas como estrafalarias. Su aventura la lleva por tierras fantásticas. En las profundidades del mar o perdida entre las nubes, descubre lugares sobrenaturales donde las leyes de la naturaleza se vuelven del revés. Un encanto.

Duración: 40 minutos

Ein traumhaftes Schauspiel für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene, die sich eine staunende Seele bewahrt haben. Eine Einladung zu einer Reise, auf der sich Umweltfragen mit einer sanften Poesie verbinden.

Inspiriert von japanischen Märchen und Animationsfilmen lädt Edouard Hue das Publikum ein, seinen Figuren auf ein märchenhaftes Abenteuer zu folgen. Eine wortlose Erzählung, die um einen virtuosen Tanz herum aufgebaut ist, in dem die Heldin unaufhörlich auf der Suche nach ihrem verlorenen Schatten reist. Auf dieser magischen Reise macht sie seltsame und unglaubliche Begegnungen. Ihr Abenteuer führt sie durch fantastische Länder. In den Tiefen des Meeres oder in den Wolken entdeckt sie übernatürliche Orte, an denen die Naturgesetze auf den Kopf gestellt werden. Eine verzaubernde Geschichte.

Dauer: 40min

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz