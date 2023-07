Le Temps d’Aimer la Danse : Kiyan Khoshoie – Grand Ecart 11 Avenue Sarasate Biarritz, 14 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

En s’inspirant des codes du stand up, le danseur et chorégraphe Kiyan Khoshoie, décortique son lien à la profession pour créer un solo hybride virtuose et plein d’humour. Une rencontre coup de cœur.

Mais qu’est-ce qui peut bien pousser un jeune danseur sillonnant les scènes européennes depuis plus d’une dizaine d’années, à questionner sans fard les limites de sa pratique artistique : « celles du corps, de la dévotion, du temps ». ? Et comment dépasser l’ambivalence des sentiments que déclenchent une telle passion, la danse ? Kiyan Khoshoie a choisi : faire spectacle de ce vertige intime. Sans égard ni épanchement, il investit le plateau en solo. Mêlant le geste à la parole, il fait de ce Grand Écart une pièce toute en énergie, aussi facétieuse que virtuose.

Durée : 1h10.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Inspired by the codes of stand-up comedy, dancer-choreographer Kiyan Khoshoie examines his relationship with his profession to create a virtuoso, humorous hybrid solo. A heart-stopping encounter.

What is it that drives a young dancer who has been touring Europe for over a decade to question the limits of his artistic practice: « those of the body, of devotion, of time »? And how to overcome the ambivalence of feelings triggered by such a passion, dance? Kiyan Khoshoie has chosen to make a spectacle of this intimate vertigo. He takes to the stage as a solo performer, with no pretense or outpouring. Blending gesture and words, he turns Grand Écart into an energetic piece, as facetious as it is virtuosic.

Running time: 1h10

Inspirándose en los códigos del stand-up, el bailarín y coreógrafo Kiyan Khoshoie examina su relación con la profesión para crear un virtuoso solo híbrido lleno de humor. Un encuentro de infarto.

Pero, ¿qué puede llevar a un joven bailarín que lleva más de una década de gira por Europa a cuestionarse los límites de su práctica artística: « los del cuerpo, los de la devoción, los del tiempo »? ¿Y cómo superar la ambivalencia de los sentimientos que provoca una pasión como la danza? Kiyan Khoshoie ha optado por hacer de este vértigo íntimo un espectáculo. Sube al escenario en solitario, sin pretensiones ni efusiones. Mezclando el gesto y la palabra, convierte Grand Écart en una pieza enérgica, tan caricaturesca como virtuosa.

Duración: 1 hora 10 minutos

Der Tänzer und Choreograf Kiyan Khoshoie lässt sich von den Codes des Stand-Ups inspirieren und nimmt seine Beziehung zum Beruf auseinander, um ein virtuoses und humorvolles Hybrid-Solo zu schaffen. Eine Begegnung mit Herz.

Was treibt einen jungen Tänzer, der seit über einem Jahrzehnt auf den Bühnen Europas unterwegs ist, dazu, die Grenzen seiner künstlerischen Praxis ungeschminkt zu hinterfragen: « die des Körpers, der Hingabe, der Zeit »? Und wie kann man die Ambivalenz der Gefühle überwinden, die eine solche Leidenschaft, der Tanz, auslöst? Kiyan Khoshoie hat sich entschieden: diesen intimen Schwindel zur Schau zu stellen. Ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sich auszulassen, erobert er die Bühne in einem Solo. Er vermischt Gesten mit Worten und macht aus diesem Grand Écart ein energiegeladenes Stück, das ebenso schelmisch wie virtuos ist.

Dauer: 1h10

