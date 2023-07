Le Temps d’Aimer la Danse : Cie EliralE – Fuga ! 11 Avenue Sarasate Biarritz, 12 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Comme un retour vers le futur, la chorégraphe Pantxika Telleria invite par sa danse subtile et contemporaine, un trio d’hommes à relier l’héritage et la création basque.

Pantxika Telleria propose dans cette création une aventure inédite : inviter deux danseurs contemporains, Cyril Geeroms et Yutaka Takei, piliers des débuts de sa compagnie, à rejoindre 20 ans après le jeune et talentueux danseur basque Oihan Indart, catalyseur de la récente démarche de la chorégraphe autour de l’imaginaire des sauts basques, les mutxiko.

Ils trouvent dans Fuga! l’amarre qui leur permet ensemble de se mettre debout dans une scénographie de fils tendus comme une liaison entre le passé et le futur.

Accompagnés par le Torrom Borrom (instrument hybride de vielle à roue et de guitare électrique) joué sur scène par Romain Baudoin, les trois corps creusent, s’esquissent, s’enchevêtrent…

Durée : 50min.

2023-09-12 fin : 2023-09-12 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Like a return to the future, choreographer Pantxika Telleria?s subtle, contemporary dance invites a trio of men to link Basque heritage and creation.

Pantxika Telleria?s new work is a unique adventure: inviting two contemporary dancers, Cyril Geeroms and Yutaka Takei, two of her company?s early pillars, to join 20 years later the young and talented Basque dancer Oihan Indart, the catalyst behind the choreographer?s recent approach to the imaginary Basque leap, the mutxiko.

In Fuga! they find the mooring rope that allows them to stand together in a scenography of wires stretched like a link between past and future.

Accompanied by the Torrom Borrom (a hybrid hurdy-gurdy and electric guitar) played on stage by Romain Baudoin, the three bodies dig, sketch and tangle…

Running time: 50min

Como un regreso al futuro, la danza contemporánea y sutil de la coreógrafa Pantxika Telleria invita a un trío de hombres a vincular la herencia vasca y la creación.

En esta creación, Pantxika Telleria propone una aventura sin precedentes: invitar a dos bailarines contemporáneos, Cyril Geeroms y Yutaka Takei, incondicionales de los inicios de su compañía, a unirse 20 años después al joven y talentoso bailarín vasco Oihan Indart, catalizador del reciente acercamiento de la coreógrafa al salto imaginario vasco, el mutxiko.

En Fuga! encuentran la cuerda de amarre que les permite permanecer juntos en una escenografía de cables tendidos como un vínculo entre el pasado y el futuro.

Acompañados por el Torrom Borrom (un híbrido de zanfona y guitarra eléctrica) tocado en escena por Romain Baudoin, los tres cuerpos cavan, esbozan y enredan…

Duración: 50 minutos

Wie eine Rückkehr in die Zukunft lädt die Choreographin Pantxika Telleria mit ihrem subtilen und zeitgenössischen Tanz ein Männertrio ein, das baskische Erbe und die baskische Kreation miteinander zu verbinden.

Pantxika Telleria schlägt in dieser Kreation ein völlig neues Abenteuer vor: Sie lädt zwei zeitgenössische Tänzer, Cyril Geeroms und Yutaka Takei, Säulen der Anfänge ihrer Kompanie, ein, sich 20 Jahre später dem jungen und talentierten baskischen Tänzer Oihan Indart anzuschließen, dem Katalysator der jüngsten Arbeit der Choreografin rund um die Imagination der baskischen Sprünge, den Mutxiko.

In Fuga! finden sie die Verankerung, die es ihnen ermöglicht, sich gemeinsam in einem Bühnenbild aus gespannten Fäden aufzurichten, das eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft herstellt.

Begleitet vom Torrom Borrom (ein Hybridinstrument aus Drehleier und elektrischer Gitarre), das auf der Bühne von Romain Baudoin gespielt wird, graben die drei Körper, skizzieren sich, verflechten sich…

Dauer: 50min

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz