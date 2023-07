Le Temps d’Aimer la Danse : Ziomara Hormaetxe – Ahotsak 11 Avenue Sarasate Biarritz, 9 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

La chorégraphe Ziomara Hormaetxe une des artistes les plus enthousiasmantes de la création basque, donne voix aux oubliés de la guerre dans une pièce vitale et tellurique créée pour le festival.

Originaire de Gernika, la chorégraphe Ziomara Hormaetxe est allée à la rencontre des derniers témoins du bombardement de Gernika pour créer cette pièce sensible Ahotsak (les voix), hommage à ses propres grands-parents.

Un duo d’une grande physicalité qui s’inscrit dans les labyrinthes de la mémoire et la nécessité vitale de renouer avec l’Histoire absurde qui ne cesse de se répéter. Les sentiments en bandoulière, entourées d’objets du quotidien récupérés dans le grenier des souvenirs, les voix enregistrés des survivants accompagnent la danse comme une ode à l’espoir.

Durée : 45min.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Choreographer Ziomara Hormaetxe, one of the most exciting artists on the Basque scene, gives voice to the forgotten victims of war in a vital, telluric piece created for the festival.

Originally from Gernika, choreographer Ziomara Hormaetxe went to meet the last survivors of the Gernika bombing to create this sensitive piece Ahotsak (voices), a tribute to her own grandparents.

A highly physical duet that delves into the labyrinths of memory and the vital need to reconnect with the absurd history that never ceases to repeat itself. Feeling bandaged, surrounded by everyday objects salvaged from the attic of memories, the recorded voices of survivors accompany the dance like an ode to hope.

Running time: 45min

La coreógrafa Ziomara Hormaetxe, una de las artistas más excitantes del panorama creativo vasco, da voz a las víctimas olvidadas de la guerra en una pieza vital y telúrica creada para el festival.

Natural de Gernika, la coreógrafa Ziomara Hormaetxe fue al encuentro de los últimos supervivientes del bombardeo de Gernika para crear esta sensible pieza Ahotsak (voces), un homenaje a sus propios abuelos.

Un dúo muy físico que se adentra en los laberintos de la memoria y en la necesidad vital de reencontrarse con la absurda historia que no cesa de reaparecer. Sentidos en vendas, rodeados de objetos cotidianos rescatados del desván de los recuerdos, las voces grabadas de los supervivientes acompañan la danza como una oda a la esperanza.

Duración: 45 minutos

Die Choreografin Ziomara Hormaetxe, eine der aufregendsten Künstlerinnen des baskischen Kunstschaffens, verleiht den Vergessenen des Krieges eine Stimme in einem vitalen und tellurischen Stück, das für das Festival kreiert wurde.

Die aus Gernika stammende Choreografin Ziomara Hormaetxe traf sich mit den letzten Überlebenden der Bombardierung von Gernika, um dieses sensible Stück Ahotsak (die Stimmen) als Hommage an ihre eigenen Großeltern zu kreieren.

Ein Duo von großer Körperlichkeit, das sich in die Labyrinthe der Erinnerung und die lebensnotwendige Notwendigkeit einreiht, mit der absurden Geschichte, die sich immer wieder wiederholt, wieder in Verbindung zu treten. Mit verbundenen Gefühlen, umgeben von Alltagsgegenständen, die auf dem Dachboden der Erinnerungen gefunden wurden, begleiten die aufgenommenen Stimmen der Überlebenden den Tanz wie eine Ode an die Hoffnung.

Dauer: 45min

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Biarritz