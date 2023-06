Le Monde Féérique 11 Avenue Sarasate Biarritz, 8 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Après le grand succès de leur dernier spectacle « Il était une fois », réalisé pendant les confinements, Young Summer est fier de vous présenter son tout nouveau spectacle !

Cette année est très spéciale puisque ce sont les 10 ans de Young Summer et nous allons les fêter ensemble comme il se doit !

Vous redécouvrirez les plus beaux tableaux imaginés par la troupe, depuis toutes ces années, tel que le tableau CABARET. De nouvelles surprises seront au rendez-vous !

L’orchestre a tout mis en œuvre une nouvelle fois : costumes, décors, musiciens et danseuses.

Young Summer ne manquera pas de reprendre des célèbres titres de Goldman, Grease, Téléphone, James Brown ou bien encore Les Blues Brothers.

Réservation /billetterie : www.youngsummer.fr – 06.71.97.45.69.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the great success of their last show « Once upon a time », performed during the confinements, Young Summer is proud to present its brand new show!

This year is a very special one, as it’s Young Summer’s 10th anniversary, and we’re going to celebrate it together in style!

You’ll be able to rediscover some of the troupe’s most memorable shows over the years, including CABARET. And there’ll be even more surprises in store!

The orchestra has pulled out all the stops once again: costumes, sets, musicians and dancers.

Young Summer is sure to cover famous songs by Goldman, Grease, Téléphone, James Brown and The Blues Brothers.

Bookings/ticket office: www.youngsummer.fr – 06.71.97.45.69

Tras el gran éxito de su último espectáculo « Érase una vez », representado durante los encierros, Young Summer se enorgullece de presentar su flamante nuevo espectáculo

Este año es muy especial, ya que Young Summer cumple 10 años, y vamos a celebrarlo juntos por todo lo alto?

Podrás redescubrir algunos de los mejores espectáculos que la compañía ha creado a lo largo de los años, incluido CABARET. Y no faltarán las nuevas sorpresas

La orquesta ha vuelto a poner toda la carne en el asador: vestuario, decorados, músicos y bailarines.

Young Summer versionará canciones famosas de Goldman, Grease, Téléphone, James Brown y The Blues Brothers.

Reservas/venta de entradas: www.youngsummer.fr – 06.71.97.45.69

Nach dem großen Erfolg ihrer letzten Show « ?Il était une fois? », die während der Konfirmandenzeit aufgeführt wurde, ist Young Summer stolz darauf, euch ihre brandneue Show zu präsentieren!

Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, denn es ist das 10-jährige Jubiläum von Young Summer, und wir werden es gemeinsam feiern!

Sie werden die schönsten Bilder, die sich die Truppe in all den Jahren ausgedacht hat, wiederentdecken, wie zum Beispiel das Bild CABARET. Es wird neue Überraschungen geben!

Das Orchester hat wieder alles gegeben: Kostüme, Bühnenbild, Musiker und Tänzerinnen.

Young Summer wird berühmte Lieder von Goldman, Grease, Téléphone, James Brown und den Blues Brothers singen.

Reservierung/Ticketverkauf: www.youngsummer.fr – 06.71.97.45.69

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Biarritz