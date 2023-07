Circus 11 Avenue Sarasate Biarritz, 6 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Harcelée à l’école, une jeune fille fuit son quotidien et se retrouve projetée au beau milieu d’un spectacle de cirque. Elle apprendra à connaître chaque personnage de cet étrange univers et découvrira que nous sommes tous différents à notre manière. Parcourez avec elle ce voyage initiatique pour atteindre la tolérance et la confiance en soi.

Spectacle de Danse, Chant et Théâtre écrit et chorégraphié par Marie-Flore Edurne Merlo

avec la voix de Mélanie Hayet-Soux. Une création par l’association Studio Ilargia.

Réservation /billetterie : 06 23 57 48 00.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Harassed at school, a young girl flees her daily routine and finds herself thrown into the middle of a circus show. She gets to know every character in this strange world, and discovers that we’re all different in our own way. Join her on a journey of initiation to tolerance and self-confidence.

Dance, Song and Theater show written and choreographed by Marie-Flore Edurne Merlo

with the voice of Mélanie Hayet-Soux. Created by the Studio Ilargia association.

Acosada en el colegio, una joven huye de su vida cotidiana y se ve inmersa en un espectáculo circense. Llega a conocer a todos los personajes de este extraño mundo y descubre que todos somos diferentes a nuestra manera. Acompáñala en este viaje de iniciación a la tolerancia y a la confianza en uno mismo.

Un espectáculo de danza, canto y teatro escrito y coreografiado por Marie-Flore Edurne Merlo

con la voz de Mélanie Hayet-Soux. Creado por la asociación Studio Ilargia.

Ein Mädchen, das in der Schule schikaniert wird, flieht aus ihrem Alltag und wird mitten in eine Zirkusvorstellung geworfen. Sie lernt jede Figur in dieser seltsamen Welt kennen und entdeckt, dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise anders sind. Gehen Sie mit ihr auf diese Initiationsreise, um Toleranz und Selbstvertrauen zu erlangen.

Tanz-, Gesangs- und Theatershow, geschrieben und choreografiert von Marie-Flore Edurne Merlo

mit der Stimme von Mélanie Hayet-Soux. Eine Kreation des Vereins Studio Ilargia.

