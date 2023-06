Gala de Danse Carnaval Brésil 11 Avenue Sarasate Biarritz, 1 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Les élèves de l’école Brasil Explosion, enfants et adultes , clôturent l’année sur scène avec un grand spectacle costumes, plumes, paillettes, pour vous embarquer à Rio de Janeiro , Brésil pays de la samba et danses folkloriques.

16h00 (gala de danse enfants).

19h00 (gala de danse adultes).

Réservation / billetterie : brasilexplosion@gmail.com.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The students of the Brasil Explosion school, children and adults, close the year on stage with a big show of costumes, feathers and sequins, to take you to Rio de Janeiro, Brazil, land of samba and folk dances.

4pm (children’s dance gala).

7pm (adult dance gala).

Booking / ticket office: brasilexplosion@gmail.com

Los alumnos de la escuela Brasil Explosion, tanto niños como adultos, cierran el año sobre el escenario con un gran espectáculo de disfraces, plumas y lentejuelas, que nos traslada a Río de Janeiro, Brasil, la tierra de la samba y las danzas folclóricas.

16.00 h (gala de baile infantil).

19.00 h (gala de baile para adultos).

Reservas / taquilla: brasilexplosion@gmail.com

Die Schüler der Schule Brasil Explosion, Kinder und Erwachsene, beenden das Jahr auf der Bühne mit einer großen Show mit Kostümen, Federn und Pailletten, um Sie nach Rio de Janeiro, Brasilien, dem Land des Samba und der Volkstänze, zu entführen.

16.00 Uhr (Tanzgala für Kinder).

19.00 Uhr (Tanzgala für Erwachsene).

Reservierung/Kartenverkauf: brasilexplosion@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Biarritz