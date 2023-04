Voyage aux pays des Rêves 11 Avenue Sarasate, 3 juin 2023, Biarritz.

Ce spectacle s’inscrit dans un voyage à travers le monde, différentes cultures et mythologies y se-ront explorées, le tout avec un soupçon d’imagination.

Les rêves, les surprises, et les cauchemars vont rythmer ce spectacle de danse et comédie musicale. Prenez place sur l’une de nos 3 séances, mêlant adultes et enfants, chant, danse et comédie pour faire voyager vos idées. Osez rêver..

Comptant à ce jour 228 adhérents et 2 Pôles d’activités (Artistique et Sportif), nos élèves adultes et enfants en Danse et Comédie musicale sont prêts à monter sur scène.

Séances 10h30 et 20h30.

Billetterie en ligne sur le site Art Emotion.

Renseignements 06 20 50 48 14

www.association-art-emotion.com.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 10:30:00. .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This show is part of a journey through the world, different cultures and mythologies will be explored, all with a touch of imagination.

Dreams, surprises, and nightmares will punctuate this dance and musical comedy show. Take place on one of our 3 sessions, mixing adults and children, singing, dancing and comedy to make your ideas travel. Dare to dream.

With 228 members and 2 activity centers (Artistic and Sports), our adult and child dance and musical comedy students are ready to take the stage.

Sessions at 10:30 am and 8:30 pm.

Online ticketing on the Art Emotion website.

Information 06 20 50 48 14

www.association-art-emotion.com

Este espectáculo forma parte de un viaje alrededor del mundo, explorando diferentes culturas y mitologías, todo ello con un toque de imaginación.

Sueños, sorpresas y pesadillas salpicarán este baile y musical. Ocupa tu lugar en una de nuestras 3 sesiones, mezclando adultos y niños, cantando, bailando y actuando para hacer viajar tus ideas. Atrévase a soñar.

Con 228 miembros y 2 centros de actividades (Artístico y Deportivo), nuestros alumnos adultos e infantiles de danza y comedia musical están listos para subir al escenario.

Sesiones a las 10:30 h y a las 20:30 h.

Venta de entradas en línea en la página web de Art Emotion.

Información 06 20 50 48 14

www.association-art-emotion.com

Diese Aufführung ist Teil einer Reise durch die Welt, bei der verschiedene Kulturen und Mythologien mit einem Hauch von Fantasie erkundet werden.

Träume, Überraschungen und Albträume bestimmen den Rhythmus dieser Tanz- und Musicalaufführung. Nehmen Sie Platz in einer unserer drei Sitzungen, in der Erwachsene und Kinder, Gesang, Tanz und Komödie zusammenkommen, um Ihre Ideen auf die Reise zu schicken. Trauen Sie sich zu träumen!

Mit derzeit 228 Mitgliedern und zwei Aktivitätsbereichen (Kunst und Sport) sind unsere erwachsenen und kindlichen Tanz- und Musicalschüler bereit, auf die Bühne zu gehen.

Vorstellungen um 10.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Online-Ticketverkauf auf der Website von Art Emotion.

Weitere Informationen: 06 20 50 48 14

www.association-art-emotion.com

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Biarritz