PATRICK BRUEL 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 4 mai 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel est de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement « Encore une fois » ..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . 39 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



After attracting more than a million spectators during his last tour, Patrick Bruel is back on stage for an exceptional creation around his new album « Encore une fois » .

Tras atraer a más de un millón de espectadores durante su última gira, Patrick Bruel vuelve a los escenarios para una creación excepcional basada en su nuevo álbum « Encore une fois » .

Nach über einer Million Zuschauern auf seiner letzten Tournee kehrt Patrick Bruel für eine außergewöhnliche Kreation rund um sein neues Event-Album « Encore une fois » auf die Bühne zurück.

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE