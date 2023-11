STAR ACADEMY 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 12 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 !.

2024-04-12 fin : 2024-04-12 . 45 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The STAR ACADEMY returns for a new season on screens? and on stage from March 2024!

La ACADEMIA DE LAS ESTRELLAS regresa para una nueva temporada en la gran pantalla… ¡pero también en los escenarios a partir de marzo de 2024!

Die STAR ACADEMY kehrt für eine neue Saison auf die Bildschirme zurück?und ab März 2024 auch auf die Bühne!

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE