LORDS OF THE SOUND 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 10 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

L’orchestre de la nouvelle génération LORDS OF THE SOUND revient en France avec un nouveau programme « The Music Of Hans Zimmer »..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 . 40 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The new generation orchestra LORDS OF THE SOUND returns to France with a new program « The Music Of Hans Zimmer ».

La orquesta de nueva generación LORDS OF THE SOUND regresa a Francia con un nuevo programa « The Music Of Hans Zimmer ».

Das Orchester der neuen Generation LORDS OF THE SOUND kehrt mit seinem neuen Programm « The Music Of Hans Zimmer » nach Frankreich zurück.

