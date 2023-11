JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 9 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Retrouvez la voix de Johnny Hallyday issue de ses plus belles captations live, accompagnée d’un orchestre symphonique et d’un chœur sous la direction d’Yvan Cassar..

2024-04-09 fin : 2024-04-09 . 52 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The voice of Johnny Hallyday from his most beautiful live recordings, accompanied by a symphony orchestra and a choir conducted by Yvan Cassar.

La voz de Johnny Hallyday en sus mejores grabaciones en directo, acompañada por una orquesta sinfónica y un coro dirigidos por Yvan Cassar.

Erleben Sie die Stimme von Johnny Hallyday aus seinen schönsten Live-Aufnahmen, begleitet von einem Symphonieorchester und einem Chor unter der Leitung von Yvan Cassar.

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE