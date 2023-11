PATRICK FIORI 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 6 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

A travers ses projets, ses chansons, ses spectacles, qu’il fait toujours avec le cœur, Patrick Fiori a développé une relation toute particulière avec son public..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . 45 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Through his projects, his songs and his shows, which he always does from the heart, Patrick Fiori has developed a very special relationship with his public.

A través de sus proyectos, sus canciones y sus espectáculos, en los que siempre pone el corazón, Patrick Fiori ha desarrollado una relación muy especial con sus fans.

Patrick Fiori hat durch seine Projekte, Lieder und Auftritte, die er immer aus dem Herzen heraus macht, eine ganz besondere Beziehung zu seinem Publikum aufgebaut.

