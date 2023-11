HOSHI 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 2 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Hoshi revient avec sa nouvelle tournée CŒUR PARAPLUIE TOUR..

2024-04-02 fin : 2024-04-02 . 39 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Hoshi returns with its new C?UR PARAPLUIE TOUR.

Hoshi vuelve con su nuevo C’UR PARAPLUIE TOUR.

Hoshi kehrt mit seiner neuen Tour C?UR PARAPLUIE TOUR zurück.

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE