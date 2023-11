GOLDMEN 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 23 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . 39 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Acclaimed by thousands of fans and endorsed by the media, GOLDMEN proudly performs Jean-Jacques GOLDMAN’s repertoire.

Aclamados por miles de fans y avalados por los medios de comunicación, los GOLDMEN recorren el mundo defendiendo con orgullo el repertorio de Jean-Jacques GOLDMAN.

GOLDMEN, von Tausenden von Fans gefeiert und von den Medien geadelt, erobert die Bühnen und verteidigt stolz das Repertoire von Jean-Jacques GOLDMAN.

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE