500 VOIX POUR QUEEN 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 15 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pour la première fois en Europe, 500 choristes rendront hommage à Freddie Mercury et au Groupe QUEEN..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . 35 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



For the first time in Europe, 500 singers will pay tribute to Freddie Mercury and the QUEEN Group.

Por primera vez en Europa, 500 coristas rendirán homenaje a Freddie Mercury y QUEEN.

Zum ersten Mal in Europa werden 500 Chorsänger Freddie Mercury und der Gruppe QUEEN Tribut zollen.

