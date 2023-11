VÉRONIQUE SANSON 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 7 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Sa tournée Hasta Luego jouée à guichets fermés depuis 2022 se poursuit en 2024, année de ses 75 ans..

2024-03-07 fin : 2024-03-07 . 39 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



His Hasta Luego tour, sold out since 2022, continues into 2024, the year he turns 75.

Su gira Hasta Luego, con entradas agotadas desde 2022, continúa en 2024, año en que cumple 75 años.

Seine Hasta Luego-Tour, die seit 2022 in ausverkauften Häusern gespielt wird, wird 2024, dem Jahr seines 75.

