FREEZE CORLEONE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 25 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La musique, c’est des vibrations. Dans celle de Freeze Corleone, on ressent une puissance technique et un frisson de secret.

L’album “LMF” est un classique radical, mélangeant la trap américaine et la drill anglaise..

2024-02-25 fin : 2024-02-25 . 40 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Music is all about vibrations. In Freeze Corleone’s, there’s technical power and a shiver of secrecy.

LMF? is a radical classic, blending American trap and British drill.

La música es cuestión de vibraciones. En la música de Freeze Corleone se siente el poder técnico y la emoción del secretismo.

El álbum LMF? es un clásico radical, mezcla de trap americano y drill británico.

Musik ist eine Vibration. In Freeze Corleones Musik spürt man die technische Kraft und den Nervenkitzel des Geheimnisses.

Das Album « LMF » ist ein radikaler Klassiker, der amerikanischen Trap mit englischem Drill vermischt.

