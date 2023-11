CASSE-NOISETTE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 18 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez redécouvrir le chef d’œuvre classique Casse-Noisette, dans un spectacle inédit, avec une production différente comme chaque année..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . 42 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Come and rediscover the classic masterpiece The Nutcracker, in a never-before-seen show, with a different production as every year.

Venga a redescubrir la obra maestra clásica, El Cascanueces, en un espectáculo totalmente nuevo, con una producción diferente cada año.

Entdecken Sie das klassische Meisterwerk « Der Nussknacker » in einer neuen Aufführung, die jedes Jahr in einer anderen Produktion aufgeführt wird.

