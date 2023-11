CHRISTOPHE MAE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 2 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Christophe Maé signe son grand retour sur scène. C’est au Cap Vert sur les terres de Cesária Évora qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 . 40 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Christophe Maé is back on stage. He decided to settle in Cape Verde, in the land of Cesária Évora, to draw inspiration and create.

Christophe Maé vuelve a los escenarios. Decidió instalarse en Cabo Verde, en la tierra de Cesária Évora, para inspirarse y crear.

Christophe Maé kehrt auf die Bühne zurück. Er hat sich auf den Kapverden in der Heimat von Cesária Évora niedergelassen, um sich inspirieren und kreativ sein zu lassen.

