VERONIC DICAIRE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 20 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Véronic Dicaire revient une dernière fois avec son Showgirl Tour et ses nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises….

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . 49 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Véronic Dicaire returns one last time with her Showgirl Tour and her new voices: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet among other surprises?

Véronic Dicaire vuelve por última vez con su Showgirl Tour y sus nuevas voces: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet y muchas sorpresas más?

Véronic Dicaire kehrt ein letztes Mal mit ihrer Showgirl Tour und ihren neuen Stimmen zurück: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet und andere Überraschungen?

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE