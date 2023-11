PAT’PATROUILLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 29 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pat’ Patrouille le spectacle ! “En Avant Les Pirates”

La Pat’ Patrouille est de retour avec un tout nouveau spectacle !.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . 20 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Pat? Patrouille the show! En Avant Les Pirates?

The Pat? Patrouille is back with a brand new show!

¿Pat? Patrouille, ¡el espectáculo! ¿En Avant Les Pirates?

La Pat? Patrouille vuelve con un nuevo espectáculo

Pat? Patrouille die Show – Vorwärts, Piraten!

Die Pat? Patrouille ist mit einer brandneuen Show zurück!

Mise à jour le 2023-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE