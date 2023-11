SOFIANE PAMART 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 30 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pianiste soliste l’univers musical de Sofiane Pamart est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . 39 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Solo pianist Sofiane Pamart’s musical universe is halfway between great film music and adventure stories.

Como pianista solista, el universo musical de Sofiane Pamart está a medio camino entre la gran música de cine y las historias de aventuras.

Die musikalische Welt von Sofiane Pamart ist eine Mischung aus großer Filmmusik und Abenteuergeschichten.

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE