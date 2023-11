SAEZ 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 26 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

« Damien Saez est un auteur-compositeur-interprète et instrumentiste français, de style rock principalement, mais également de pop, d’électro, de chanson, de variété ainsi que de certaines pièces instrumentales s’apparentant au classique ».

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 49.5 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



« Damien Saez is a French singer-songwriter and instrumentalist, mainly in the rock style, but also in pop, electro, chanson, variety as well as some instrumental pieces akin to classical. »

« Damien Saez es un cantautor e instrumentista francés, cuya música es principalmente rock, pero también incluye pop, electro, chanson y variedades, así como algunas piezas instrumentales de estilo clásico »

« Damien Saez ist ein französischer Sänger, Songwriter und Instrumentalist, der vor allem Rockmusik, aber auch Pop, Elektro, Chanson, Varieté sowie einige Instrumentalstücke, die der Klassik ähneln, spielt »

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE