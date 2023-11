M. POKORA 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Matt Pokora nous offre un show grandiose à l’occasion de ses 20 ans de carrière et de ses innombrables tubes. Scénographie techno-futuriste, effets spéciaux hallucinants, enchaînement sans reprise de souffle..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 49 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Matt Pokora puts on a grandiose show to celebrate his 20-year career and his countless hits. Techno-futuristic set design, mind-blowing special effects and breathtaking sequences.

Matt Pokora monta un espectáculo para celebrar sus 20 años en el mundo de la música y sus innumerables éxitos. Escenografía tecnofuturista, efectos especiales alucinantes, una secuencia impresionante.

Matt Pokora bietet uns eine grandiose Show anlässlich seiner 20-jährigen Karriere und seiner unzähligen Hits. Techno-futuristisches Bühnenbild, halluzinierende Spezialeffekte, eine Aneinanderreihung ohne Atemholen.

