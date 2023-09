OZ – OCCITANIE AU ZENITH 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 10 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une soirée dédiée à la nouvelle scène musiques actuelles de la région Occitanie..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 00:35:00. .

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



An evening dedicated to the new contemporary music scene in the Occitanie region.

Una velada dedicada a la nueva escena musical de la región de Occitanie.

Ein Abend, der der neuen Szene für aktuelle Musik in der Region Okzitanien gewidmet ist.

