SPECTACLE HALLOWEEN « 13 RUE DE LA TROUILLE » 11 Avenue Professeur Amédée Borrel Cazouls-lès-Béziers, 31 octobre 2023, Cazouls-lès-Béziers.

Cazouls-lès-Béziers,Hérault

Venez découvrir le spectacle d’Halloween « Rue de la trouille » de la compagnie Arthema

Raphael et Zoé ont déménagé. Ils ont changé d’immeuble, ils ont changé de quartier. Avec leurs parents ils habitent désormais 13, rue de la Trouille. 13 rue de la Trouille… Quelle drôle d’idée ! Le voisin du troisième n’est pas très rassurant…

Public : à partir de 5 ans.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . .

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie



Come and discover the Halloween show « Rue de la trouille » by the Arthema company

Raphael and Zoé have moved. They’ve changed buildings, they’ve changed neighborhoods. Together with their parents, they now live at 13, rue de la Trouille. 13 rue de la Trouille… What a strange idea! The neighbor on the third floor isn’t very reassuring…

Public: 5 years and up

Venga a ver el espectáculo de Halloween « Rue de la trouille » de la compañía Arthema

Raphael y Zoé se han mudado. Se han mudado de casa, de barrio. Ellos y sus padres viven ahora en el 13, rue de la Trouille. 13 rue de la Trouille… ¡Qué idea tan extraña! El vecino del tercer piso no es muy tranquilizador…

Público: a partir de 5 años

Erleben Sie die Halloween-Show « Rue de la trouille » der Theatergruppe Arthema

Raphael und Zoé sind umgezogen. Sie haben das Gebäude gewechselt, sie haben das Viertel gewechselt. Zusammen mit ihren Eltern wohnen sie nun in der Rue de la Trouille 13. 13 rue de la Trouille … Was für eine komische Idee! Der Nachbar im dritten Stock ist nicht sehr beruhigend…

Zielgruppe: ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-10-27 par OT LA DOMITIENNE