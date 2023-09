Festival Livres en scène – Apéro-culture 11 Avenue Méquillet Riquewihr, 6 octobre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Passez une bonne soirée autour d’un apéro et des légendes alsaciennes au cœur de la bibliothèque de Riquewihr..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:00:00. 0 EUR.

11 Avenue Méquillet

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy an aperitif and Alsatian legends in the heart of Riquewihr’s library.

Disfrute de un aperitivo y de las leyendas alsacianas en el corazón de la biblioteca de Riquewihr.

Verbringen Sie einen schönen Abend bei einem Aperitif und elsässischen Legenden im Herzen der Bibliothek von Riquewihr.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr