Cette année, 16 ateliers d’Artistes ouvriront leurs portes. Au total 32 artistes présenteront leurs créations.

Techniques présentées : photographie, peinture, dessin, calligraphie, gravure, sculpture, céramique, art textile, vidéo, livre, collage.

Les ateliers d’artistes sont répartis sur 9 communes de la presqu’île : Le Pouliguen, La Baule, Pornichet, Guérande, Piriac (Saint-Sébastien) Saint-Lyphard, Assérac, Saint-Marc-sur-Mer, Saint-Nazaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T09:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00

2023-05-08T09:00:00+02:00 – 2023-05-08T19:00:00+02:00

