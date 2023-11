La Monique ou le silence de la mer – Musée Maritime de Nouvelle-Calédonie 11 avenue James Cook Nouville Nouméa, 4 août 2023, Nouméa.

Nouméa,Nouvelle-Calédonie

Il y a 70 ans, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953, entre Maré et Nouméa, disparaissait la Monique, un caboteur chargé de transporter du fret et des passagers..

70 years ago, on the night of July 31st to August 1st 1953, between Maré and Nouméa, the Monique, a coaster carrying freight and passengers, disappeared.

Hace 70 años, en la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1953, entre Maré y Numea, desapareció el Monique, un buque de cabotaje que transportaba mercancías y pasajeros.

Vor 70 Jahren, in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 1953, verschwand zwischen Maré und Nouméa die Monique, ein Küstenschiff, das Fracht und Passagiere befördern sollte.

