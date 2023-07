CONCERT DE DOUNIA ARSSI 11 Avenue du Roc de l’Estang Roquebrun, 26 août 2023, Roquebrun.

Roquebrun,Hérault

Le Jardin « le Spot du Petit Nice » vous accueille pour un concert d’une amie » Dounia Arssi » qui vient une fois encore nous enchanter!

Repas sur place.

11 Avenue du Roc de l’Estang

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie



Le Jardin « le Spot du Petit Nice » welcomes you to a concert by a friend, « Dounia Arssi », who has once again enchanted us!

Meals on site

El Jardin « le Spot du Petit Nice » le da la bienvenida al concierto de una amiga, Dounia Arssi, ¡que vuelve a encandilarnos!

Comidas in situ

Der Garten « Le Spot du Petit Nice » empfängt Sie zu einem Konzert Ihrer Freundin « Dounia Arssi », die uns wieder einmal verzaubern wird!

Essen vor Ort

