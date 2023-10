Réveillon Saint Sylvestre 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon, 31 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Repas dansant.

Au Tir au Vol. Ouvert à tous.

Payant. Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

11 Avenue du Parc Péreire Tir au vol

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance.

At Tir au Vol. Open to all.

Charges apply. Reservations required.

Cena con baile.

En el Tir au Vol. Abierto a todos.

De pago. Reserva obligatoria.

Mahlzeit mit Tanz.

Im Tir au Vol. Offen für alle.

Kostenpflichtig. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Arcachon