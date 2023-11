LOTO DE NOEL 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon, 17 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Nombreux lots, goûter offert aux participants.

Au Tir au Vol.

Ouverture des portes 14h.

Début du Loto 14h30.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

11 Avenue du Parc Péreire

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lots of prizes, snack offered to participants.

At Tir au Vol.

Doors open at 2pm.

Lotto starts at 2.30pm

Muchos premios y aperitivos para los participantes.

En Tir au Vol.

Apertura de puertas a las 14.00 horas.

La lotería empieza a las 14.30

Zahlreiche Preise, kostenloser Imbiss für die Teilnehmer.

Im Tir au Vol (Flugschießen).

Öffnung der Türen 14 Uhr.

Beginn des Lottos 14:30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon