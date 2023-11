Loto – Dunes aventures 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon, 10 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Pour cette soirée Loto, l’association Dunes aventure vous propsoe un repas + 4 cartons loto pour 35€/personnes.

Inscription et réglement auprès de l’association..

11 Avenue du Parc Péreire Tir au Vol

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For this Lotto evening, the Dunes aventure association is offering a meal + 4 lotto cards for ?35/person.

Registration and payment with the association.

Para esta velada de Lotería, la asociación Dunes aventure ofrece una comida + 4 cartones de lotería por 35€/persona.

Inscripción y pago en la asociación.

Für diesen Lottoabend bietet Ihnen der Verein Dunes aventure ein Essen + 4 Lottokarten für 35?/Person an.

Anmeldung und Bezahlung bei der Vereinigung.

