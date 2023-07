Collecte de sang 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon, 26 septembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Organisée par l’Établissement Français du Sang, en partenariat avec la Ville d’Arcachon et l’Amicale des Donneurs de Sang.

Munissez-vous d’une pièce d’identité..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 19:00:00. .

11 Avenue du Parc Péreire Auditorium MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the French Blood Establishment, in partnership with the City of Arcachon and the Amicale des Donneurs de Sang.

Please bring an identity card.

Organizado por el Établissement Français du Sang, en colaboración con la ciudad de Arcachon y la Amicale des Donneurs de Sang.

Se ruega presentar un documento de identidad.

Organisiert vom Établissement Français du Sang in Partnerschaft mit der Stadt Arcachon und der Amicale des Donneurs de Sang (Freundeskreis der Blutspender).

Halten Sie einen Personalausweis bereit.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Arcachon