Prix du polar Moussa Konaté- Les Zébrures d’Automne 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 12h30.

Prix du polar Moussa Konaté

Prix du polar Moussa Konaté :

Ce prix du meilleur polar francophone est décerné par l’association Vins noirs. Il honore la mémoire de Moussa Konaté (1951-2013), grande figure de la littérature malienne. Le lauréat ou la lauréate du 5e prix Moussa Konaté fera partie du 12e Festival international Vins noirs, au printemps 2024..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

11 Avenue du Général de Gaulle Maison des Francophonies

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 12:30 pm.

Moussa Konaté Thriller Prize

Prix du polar Moussa Konaté :

This prize for the best French-language detective novel is awarded by the Vins Noirs association. It honors the memory of Moussa Konaté (1951-2013), a leading figure in Malian literature. The winner of the 5th Prix Moussa Konaté will be part of the 12th Festival international Vins noirs, in spring 2024.

A las 12h30.

Premio Moussa Konaté de novela negra

Prix du polar Moussa Konaté :

Este premio a la mejor novela policíaca en lengua francesa lo concede la asociación Vins Noirs. Honra la memoria de Moussa Konaté (1951-2013), figura destacada de la literatura maliense. El ganador del 5º Premio Moussa Konaté participará en el 12º Festival Internacional Vins Noirs en la primavera de 2024.

Um 12:30 Uhr

Moussa Konaté-Krimipreis

Moussa Konaté Krimipreis :

Dieser Preis für den besten französischsprachigen Kriminalroman wird von der Vereinigung Vins noirs verliehen. Er ehrt das Andenken von Moussa Konaté (1951-2013), einer großen Figur der malischen Literatur. Der Gewinner oder die Gewinnerin des 5. Moussa-Konaté-Preises wird Teil des 12. internationalen Festivals Vins noirs im Frühjahr 2024 sein.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Limoges Métropole