Prix de la dramaturgie francophone de la SACD et RFI Théâtre – Les Zébrures d’automne 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges, 24 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Lecture.

À 12h30

Durée : 1h

Entrée libre

Prix de la dramaturgie francophone de la SACD

Prix RFI Théâtre

Prix de la dramaturgie francophone de la SACD :

La commission Théâtre de la SACD distingue chaque année la pièce d’un.e auteur.rice d’expression française parmi une dizaine de textes proposés par la Maison des auteur·rice·s. Le Prix est remis à la lauréate ou au lauréat lors des Zébrures d’automne.

Prix RFI Théâtre :

Depuis 2014, RFI attribue chaque année le Prix Théâtre pour encourager les nouveaux dramaturges francophones avec un appel à l’écriture. Le Prix est proclamé et remis à la lauréate ou au lauréat à l’occasion du festival Les Zébrures d’automne. La pièce lauréate sera mise en lecture lors des Zébrures du printemps 2024..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

11 Avenue du Général de Gaulle Maison des Francophonies

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Reading.

At 12:30 pm

Duration: 1 hour

Free admission

Prix de la dramaturgie francophone de la SACD

Prix RFI Théâtre

Prix de la dramaturgie francophone de la SACD :

Each year, the SACD?s Théâtre commission selects a play by a French-speaking playwright from among a dozen texts submitted by the Maison des auteurs-rice-s. The prize is awarded to the winner during the Zébrures d?automne festival.

Prix RFI Théâtre :

Since 2014, RFI has awarded the Prix Théâtre every year to encourage new French-speaking playwrights with a call to write. The prize is announced and awarded to the winner during the Les Zébrures d?automne festival. The winning play will be staged at the Zébrures in spring 2024.

Lectura.

A las 12.30 horas

Duración: 1 hora

Entrada gratuita

Premio de la dramaturgia francófona de la SACD

Premio RFI de teatro

Premio de la dramaturgia francófona de la SACD :

Cada año, el Comité de Teatro de la SACD selecciona una obra de un dramaturgo francófono de entre una decena de obras presentadas por la Maison des auteurs-rice-s. El premio se entrega al ganador durante el festival de Zébrures d’automne.

Premio RFI Théâtre :

Desde 2014, RFI concede cada año el Prix Théâtre para animar a los nuevos dramaturgos francófonos mediante una convocatoria. El premio se anuncia y se entrega al ganador durante el festival Zébrures d’automne. La obra ganadora se leerá en Zébrures en la primavera de 2024.

Lesen.

Um 12:30 Uhr

Dauer: 1 Std

Freier Eintritt

Preis für französischsprachige Dramaturgie der SACD

RFI-Theaterpreis

Prix de la dramaturgie francophone de la SACD :

Die Theaterkommission der SACD zeichnet jedes Jahr das Stück eines französischsprachigen Autors/einer französischsprachigen Autorin aus einem Dutzend von Texten aus, die von der Maison des auteur-rice-s vorgeschlagen werden. Der Preis wird der Preisträgerin oder dem Preisträger im Rahmen der Zébrures d’automne verliehen.

RFI-Theaterpreis :

Seit 2014 vergibt RFI jedes Jahr den Prix Théâtre, um neue französischsprachige Dramatiker mit einem Aufruf zum Schreiben zu fördern. Der Preis wird anlässlich des Festivals Les Zébrures d’automne verkündet und der Preisträgerin oder dem Preisträger überreicht. Das preisgekrönte Stück wird bei Les Zébrures im Frühjahr 2024 vorgetragen.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Limoges Métropole