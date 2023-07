La Langue française peut-elle faire acte de fraternité ? – Les Zébrures d’automne 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges, 24 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Rencontre – débat

À 9h30

Dans tous les pays du monde où la langue française existe, elle cohabite avec

d’autres langues, parlées, écrites, localement en même temps qu’elle. La langue pouvant rassembler mais aussi exclure, diviser, cette cohabitation se vit différemment, selon les territoires.

C’est en compagnie de Mimi O’Bonsawin, artiste musicienne autochtone de l’Ontario, et autour de l’équipe du spectacle Oh ! Canada , grand projet documentaire qui vise à sonder l’état du fait français sur le territoire canadien et de Dalila Boitaud-Mazaudier, metteuse en scène de En langueS françaiseS, mettant en lumière la diversité de cette langue que seront interrogés l’espace liminal entre discours officiels sur « le français » et perceptions émotives.

Entrée libre..

11 Avenue du Général de Gaulle Maison des Francophonies

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meeting – debate

At 9:30 a.m

In every country in the world where French exists, it coexists with other languages

other languages, spoken and written locally at the same time. Language can bring people together, but it can also exclude and divide them, and this cohabitation is experienced differently, depending on the territory.

The liminal space between official discourse on « French » and emotional perceptions will be explored in the company of Mimi O?Bonsawin, an Aboriginal musician from Ontario, and the team behind Oh! Canada, a major documentary project probing the state of the French fact in Canada, and Dalila Boitaud-Mazaudier, director of En langueS françaiseS, highlighting the diversity of this language.

Free admission.

Reunión – debate

9.30 horas

En todos los países del mundo donde existe el francés, coexiste con otras lenguas

otras lenguas, habladas y escritas localmente al mismo tiempo. La lengua puede unir a las personas, pero también excluirlas y dividirlas, y esta cohabitación se vive de manera diferente en las distintas partes del mundo.

En compañía de Mimi O?Bonsawin, músico aborigen de Ontario, y del equipo responsable del espectáculo Oh! Canada, un gran proyecto documental que explora el estado del hecho francés en Canadá, y de Dalila Boitaud-Mazaudier, directora de En langueS françaiseS, que pone de relieve la diversidad de esta lengua, exploraremos el espacio liminal entre el discurso oficial sobre el « francés » y las percepciones emocionales.

Entrada gratuita.

Begegnung – Debatte

Um 9:30 Uhr

In allen Ländern der Welt, in denen die französische Sprache existiert, koexistiert sie mit

anderen Sprachen, die lokal gleichzeitig mit ihr gesprochen, geschrieben oder geschrieben werden. Da die Sprache verbinden, aber auch ausgrenzen und spalten kann, wird dieses Zusammenleben je nach Gebiet unterschiedlich gelebt.

In Begleitung von Mimi O?Bonsawin, einer indigenen Musikerin aus Ontario, und dem Team der Show Oh! Canada , einem großen Dokumentarfilmprojekt, das den Zustand der französischen Sprache in Kanada untersuchen soll, sowie von Dalila Boitaud-Mazaudier, der Regisseurin von En langueS françaiseS, die die Vielfalt dieser Sprache beleuchtet, wird der Grenzraum zwischen offiziellen Diskursen über « das Französische » und emotionalen Wahrnehmungen hinterfragt.

Freier Eintritt.

