Le Laboratoire du zèbre – Les Zébrures d’automne 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges, 23 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Rencontre – débat

À différents horaires.

Durée : 1h

… Autour de Zoé : Samedi 23 septembre à 14h

… Autour de Oh ! Canada : Samedi 30 septembre à 11h

… Autour de Cœur Poumon : Samedi 30 septembre à 14h

Entrée libre, tout public..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

11 Avenue du Général de Gaulle Maison des Francophonies

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meeting – debate

At different times.

Duration: 1 hour

… Around Zoé: Saturday, September 23 at 2pm

… Around Oh! Canada: Saturday, September 30, 11 a.m

… Around C?ur Poumon : Saturday September 30 at 2pm

Free admission, all audiences.

Reunión – debate

A distintas horas.

Duración: 1 hora

… En torno a Zoé: sábado 23 de septiembre a las 14.00 horas

… En torno a Oh! Canada: sábado 30 de septiembre a las 11.00 horas

… En torno a Cœur Poumon : sábado 30 de septiembre a las 14.00 horas

Entrada gratuita, todos los públicos.

Begegnung – Debatte

Zu verschiedenen Uhrzeiten.

Dauer: 1 Stunde

… Rund um Zoé: Samstag, 23. September um 14 Uhr

… Rund um Oh! Canada: Samstag, 30. September um 11 Uhr

… Rund um C?ur Poumon: Samstag, 30. September um 14 Uhr

Freier Eintritt, für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Limoges Métropole