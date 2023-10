Soirée Beaujolais 11 Avenue du Château Cepoy, 16 novembre 2023, Cepoy.

Cepoy,Loiret

Venez participer à la traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau organisée par le comité des fêtes de Cepoy..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . 13.5 EUR.

11 Avenue du Château

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Come and take part in the traditional Beaujolais Nouveau evening organized by the Comité des fêtes de Cepoy.

Participe en la tradicional velada del Beaujolais Nouveau organizada por la comisión de fiestas de Cepoy.

Nehmen Sie am traditionellen Abend des Beaujolais nouveau teil, der vom Festkomitee von Cepoy organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT MONTARGIS