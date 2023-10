Cepoy à travers le temps 11 Avenue du Château Cepoy, 11 novembre 2023, Cepoy.

Cepoy,Loiret

Venez assister à une exposition de cartes postales et de photos anciennes de Cepoy..

Vendredi 2023-11-11 13:30:00 fin : 2023-12-07 . .

11 Avenue du Château

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Come and see an exhibition of postcards and old photos of Cepoy.

Ven a ver una exposición de postales y fotos antiguas de Cepoy.

Besuchen Sie eine Ausstellung von Postkarten und alten Fotos von Cepoy.

